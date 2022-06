Precipita piccolo aereo nel Cremasco, c'è un ferito

Un piccolo aereo ultraleggero è precipitato questa mattina, mercoledì 8 giugno 2022, in territorio di Pieranica. Ancora molto frammentarie le notizie a disposizione, ma stando a quanto emerso è un ultraleggero ad essere finito a terra, per cause da accertare, nella campagna tra Pieranica, Capralba e Casaletto Vaprio.

Precipita ultraleggero, grave un 74enne

L'incidente attorno alle 8.30 di oggi. A bordo del piccolo aeromobile - un "Eurofly FireFox" precipitato in un campo agricolo, c'era soltanto un anziano pilota di 74 anni, di Peschiera Borromeo, che è in gravi condizioni: sul posto l'elisoccorso da Milano, oltre a un'ambulanza della Croce rossa italiana di Crema. Stando a quanto emerso, l'uomo era decollato nel vicino campo volo Torlino, ed era in fase di atterraggio. Per cause da accertare, il piccolo aereo è caduto in picchiata da una trentina di metri di altezza. L'uomo ha riportato gravissime ferite e traumi multipli, anche al cranio. È stato trasportato d'urgenza in ospedale a Cremona, dall'elicottero del 118.