Precipita dal tetto per dieci metri, ferito operaio di 60 anni

E' precipitato da dieci metri cadendo dal tetto del capannone cu sui stava lavorando. E' rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita l'operaio 60enne, residente in provincia di Bergamo, rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro questa mattina a Casaletto Vaprio.

Precipita per dieci metri

L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 di oggi, 13 febbraio 2024, alla Vancom Imballaggi di via Tre Venezie. A restare ferito un operaio di 60 anni dipendente di una ditta esterna che era impegnato nella riparazione del tetto del capannone. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, uno straniero residente in bergamasca, sarebbe caduto mentre stava camminando su un lucernario in plexiglass.

Ferito operaio bergamasco

Il lucernario ha ceduto e il 60enne è precipitato per dieci metri riportando traumi soprattutto alle gambe. Fortunatamente è rimasto sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. A dare l'allarme sono stati i colleghi che hanno subito chiamato il 112. Sul posto è stata inviata un'automedica e un'ambulanza della Croce verde di Crema in codice rosso. L'operaio è stato soccorso e trasferito al Policlinico di Milano in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici di Ats Valpadana.