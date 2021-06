Precipita dal balcone al secondo piano, ricoverato all'ospedale di Pavia

Precipita dal balcone al secondo piano di una palazzina di via Deledda. E' successo stanotte, sul posto i soccorsi. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Pavia.

Precipita dal balcone

Sono frammentarie le informazioni riguardo all'incidente di questa notte, in via Deledda. Era l'una di notte passata quando sul posto sono arrivate due ambulanze e i carabinieri. L'elisoccorso ha sorvolato per un po' l'abitato, infatti molti pandinesi si sono svegliati per il forte rumore delle pale, poi è atterrato in piazza castello.

Forse un insano gesto

Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che dietro la caduta ci sia un insano gesto.

"Purtroppo sembra che l'uomo si sia lanciato dal balcone - ha detto il primo cittadino Piergiacomo Bonaventi - ma per ora non ho altre informazioni".

