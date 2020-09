Precipita aereo, morti il pilota e un paracadutista

Precipita aereo a Castelverde, nel cremonese, in località Livrasco: morti il pilota e un paracadutista. Lo raccontano i colleghi di PrimaCremona.it.

Precipita aereo in località Livrasco a Castelverde

Tragedia alle 9.50 di oggi, domenica 20 settembre 2020, a Livrasco frazione di Castelverde. Un aereo a 9 posti, è precipitato in un campo. Nessuno scampo per il pilota e un paracadutista. Il velivolo, caduto a seguito di un’avaria, sembra abbia perso un’ala per poi prendere fuoco disintegrandosi al suolo.

Morto pilota e paracadutista

Il pilota è morto all’interno dell’abitacolo, il paracadutista è stato trovato a circa un chilometro di distanza. Sono in corso accertamenti per verificare se altre persone si trovassero sull’aereo e abbiano avuto il tempo di lanciarsi. Sul luogo sono in corso le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco.

