Ponte sul Serio chiuso per oltre un anno: "Disagi necessari per la sicurezza"

Un’assemblea pubblica per affrontare la prossima chiusura al transito del centenario ponte che unisce i comuni di Sergnano e Casale. Un intervento necessario per permettere importanti lavori di ristrutturazione e adeguamento, derivanti dalle problematiche di staticità riscontrate nel corso delle verifiche dei tecnici provinciali. Se n’è discusso giovedì scorso in oratorio.

Un'assemblea pubblica per presentare il progetto

In molti hanno partecipato all’incontro per affrontare una delle questioni che sta diventando sempre più prioritaria e urgente per i cittadini dei due comuni cremaschi. L’iniziativa è stata voluta dalla Provincia di Cremona, Ente che coordinerà i lavori, e ha visto la partecipazione oltre che del presidente Roberto Mariani, di Mauro Giroletti e Antonio Grassi, sindaci rispettivamente di Sergnano e Casale Cremasco Vidolasco, dei rappresentanti dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Cremona, l’architetto Giulio Biroli e l’ingegnere Davide Pisana, e del progettista l’ingegnere Fabio Scaroni.

A fare gli onori di casa il primo cittadino Giroletti che ha ringraziato tutti i presenti per poi entrare nel vivo della questione.

"Dal punto di vista tecnico il progetto prevede una durata dei lavori di circa 400 giorni (comprensivi di 35 giorni di fermo previsionale per eventuali intemperie di carattere climatico) con la chiusura del ponte al traffico veicolare per la durata del cantiere. Il mantenimento dell'apertura della passerella ciclopedonale rientra come forte premialità all'interno della gara d'appalto e non dovrebbero esserci problemi tecnici nel mantenerla aperta durante il cantiere, ad eccezione di alcuni periodi legati a particolari lavori. A seguito della riqualificazione il ponte sarà in grado di reggere anche al passaggio di mezzi pesanti. A causa della ridotta larghezza della carreggiata il ponte sarà percorribile a senso unico alternato regolato da semaforo anche dopo la riapertura. L'Amministrazione provinciale e le Amministrazioni comunali coinvolte proseguiranno nel lavoro di informazione puntuale della cittadinanza nelle prossime fasi di assegnazione dell'appalto e durante l'apertura del cantiere".

Grassi lancia l'appello a Regione Lombardia

Grassi ha poi sottolineato l’importanza della passerella ciclo pedonale per i due comuni e rivolto richieste a Regione Lombardia per un contributo finalizzato a coprire i costi aggiuntivi del trasporto scolastico durante il periodo di chiusura. Il costo complessivo dell’opera è infatti di 1.622.000 euro, con finanziamenti provinciali, regionali e statali. Il presidente della provincia di Cremona Mariani ha invece rimarcato l’importanza di un confronto diretto sulle opere che comportano disagi temporanei ma necessari.

"Rendere conto è fondamentale: i cittadini devono essere aggiornati passo dopo passo sull’avanzamento dei lavori. Chi siede a questo tavolo si assume la responsabilità di affrontare eventuali difficoltà e di mostrarsi davanti ai cittadini per rendere conto del proprio operato".

Sull’argomento è intervenuto anche il sindaco di Camisano Donida.