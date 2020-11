Pochi tamponi in Lombardia oggi: i dati

Sono 6318 i nuovi tamponi positivi in Lombardia oggi, pari al 16,4% del totale dei 38188 test effettuati, circa 8000 in meno rispetto a ieri. In provincia di Bergamo l’incremento di positivi è di 123 unità meno della metà di quelli di ieri, e anche nella Bassa l’incremento di oggi è, in numeri assoluti, contenuto.

Covid, i dati nella Bassa

A Treviglio città i nuovi tamponi positivi registrati sono stati 7, che portano il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia a 728. Pochi, ma resta un dato importante, se rapportato alla popolazione. Bergamo città nelle ultime 24 ore ha infatti registrato 9 casi, solo due in più rispetto a Treviglio, quattro volte più piccola. Nei Comuni di Romano, Caravaggio e Rivolta ci sono stati invece tre nuovi casi in ciascun Comune. Clicca sull’immagine per il dettaglio dei dati in Regione, Provincia, e nei quattro Comuni della nostra zona i cui dati sono tracciati e pubblicati quotidianamente dalla Regione.

I dati di oggi in Lombardia

I tamponi effettuati: 38.188, totale complessivo: 3.256.646

i nuovi casi positivi: 6.318 (di cui 323 ‘debolmente positivi’ e 49 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 110.001 (+1.420), di cui 6.429 dimessi e 103.572 guariti

in terapia intensiva: 650 (+40)

i ricoverati non in terapia intensiva: 6.225 (+412)

i decessi, totale complessivo: 18.343 (+117)

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.956, di cui 1.204 a Milano città;

Bergamo: 123;

Brescia: 545;

Como: 174;

Cremona: 99;

Lecco: 136;

Lodi: 57;

Mantova: 135;

Monza e Brianza: 877;

Pavia: 313;

Sondrio: 114;

Varese: 620.

