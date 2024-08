Più cronaca anche d'estate: il Giornale di Treviglio in un'edizione unificata con Prima Bergamo

di Davide D’Adda

Ventiquattro pagine in più di notizie, per abbracciare in questa caldissima estate anche la cronaca della provincia di Bergamo al di fuori dei "soliti" confini della Bassa.

È un esperimento, quello che vi troverete tra le mani domani, venerdì 9 agosto e venerdì 23 agosto: il Giornale di Treviglio, con le sue edizioni locali CremascoWeek e RomanoWeek, ospiteranno per la prima volta in edizione unificata anche le pagine di PrimaBergamo, grazie alla collaborazione dei colleghi del settimanale cartaceo del gruppo Netweek diretto da Andrea Rossetti. Dalla Bassa bergamasca all’Alto cremasco, da Treviglio con la sua Geradadda a Romano e alla Calciana, arriveremo alla Città dei Mille, all’hinterland, e alla Val Seriana. Per raccontarvi al meglio un territorio più vasto, su un giornale senza tagli estivi di foliazione che sarà in edicola allo stesso prezzo di sempre. Speriamo vi piaccia.

Il prossimo venerdì, 16 agosto il giornale cartaceo non sarà in edicola. Ci rivediamo dopo la pausa estiva, venerdì 23 agosto. Per tutte le news, però, restate connessi a Prima Treviglio: l'informazione non va in vacanza!