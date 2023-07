Pick up si schianta contro un muro e prende fuoco: un morto e quattro ragazzi feriti

Un morto e quattro feriti, è questo il tragico bilancio dell'incidente avvenuto stanotte a Soncino: un pick un si è schiantato contro il muro di un'abitazione.

Pick up contro un muro: muore 33enne

Un terribile schianto contro il muro di una casa in via Brescia, forse dovuto all'alta velocità. Il bilancio del sinistro avvenuto poco prima delle 4 di stanotte, è pesantissimo: un 33enne di Ticengo è morto e altri quattro ragazzi sono finiti in ospedale. Sembra che il conducente abbia fatto tutto da solo e, dopo il tremendo impatto, il mezzo ha preso fuoco.

I soccorsi

Il boato causato dallo schianto ha svegliato i residenti, che sono accorsi per cercare di prestare aiuto ai cinque occupanti del veicolo in fiamme. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Crema e i Vigili del fuoco, oltre a quattro ambulanze e a un'auto medica. Da Brescia si è poi levato in volo anche l'elisoccorso. I pompieri sono riusciti a domare il rogo e a estrarre vivi dall'abitacolo due ragazzi di 20 e 23 anni e due ragazze di 27 e 28, tutti trasferiti tra Spedali civili e Poliambulanza di Brescia: tre in codice giallo e una in codice rosso, trasportata dall'eliambulanza. Nulla da fare invece per il 33enne ticenghese.