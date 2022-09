Picchiava moglie e figli: intervengono i Carabinieri dopo l'ennesima violenza

A denunciarlo è stata prima la figlia al termine di un episodio di violenza fuori da scuola, poi la moglie, preoccupata per l'aggravarsi della situazione.

Violenza su moglie e figli, pluripregiudicato allontanato dalla famiglia

A rendere noto l'accaduto sono gli stessi Carabinieri di Crema, intervenuti alcuni giorni fa su segnalazione di una lite tra padre e figlia fuori da scuola, e giovedì pomeriggio per eseguire la misura cautelare di allontanamento dell'uomo dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinarsi alla moglie, ai figli e ai luoghi da loro frequentati. Stando a quanto segnalato dalla moglie dell'uomo, quest'ultimo avrebbe picchiato lei e i figli minorenni in più occasioni.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della denuncia presentata alcuni giorni prima presso i Carabinieri di Crema dalla moglie a seguito di un intervento che i carabinieri di Crema avevano effettuato davanti a una scuola cittadina. Quel giorno una pattuglia era intervenuta verso le 17.30 presso una scuola perché era stata segnalata una lite tra padre e figlia. Sul posto i militari hanno identificato il genitore e la bambina e quest’ultima ha riferito ai militari di essere stata picchiata dal padre e che non era la prima volta che capitava. I militari hanno dunque richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che hanno accompagnato in ospedale la bambina che ha riportato delle lesioni per tre giorni di cure. La madre, la sera stessa, si è presentata in caserma a Crema a denunciare il marito, spiegando e ricostruendo quanto successo nel corso del tempo, specificando che nell’ultimo periodo le violenze sono aumentate di intensità e gravità. E l’ultimo episodio le ha fatto capire che

la situazione si stava aggravando.

I precedenti penali e la dinamica dell'ultimo episodio di violenza

L'uomo in questione era già stato condannato alcuni anni fa per violenze e lesioni nei confronti della moglie. Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, quel giorno davanti alla scuola era nato un litigio tra padre e figlia per futili motivi e l’uomo aveva colpito la figlia all’altezza dell’addome. Inoltre pochi giorni prima, nella loro casa, l’uomo aveva colpito la bambina con un oggetto e alla fine del 2021 l’aveva colpita con una stampella. Stando a quanto riportato dalla moglie, il marito abuserebbe spesso di sostanze alcoliche, diventando violento e aggressivo. I Carabinieri di Crema, conclusa la ricostruzione dei maltrattamenti e delle responsabilità del padre, hanno riportato tutto all’Autorità Giudiziaria, che il 15 settembre ha emesso il provvedimento diretto a tutelare le vittime, imponendo al marito violento di lasciare la casa di residenza, di non avvicinarsi ai familiari in nessuna occasione e di non comunicare con loro per nessun motivo. Il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri di Crema lo stesso giorno.