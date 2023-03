Picchiava e minacciava di morte i genitori: 27enne allontanato

Picchiava e minacciava di morte i genitori che, esasperati, hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. Il figlio, 27enne, è stato allontanato e non potrà avvicinarsi ai famigliari.

Picchiava e minacciava i genitori

La misura cautelare di allontanamento da casa e dai luoghi di lavoro o frequentati dai genitori è stata emessa dal Tribunale di Cremona nei confronti di un 27enne con precedenti di Polizia in seguito all'intervento dei carabinieri della stazione di Crema. La coppia, che vive in un Comune del Cremasco, ha raccontato ai carabinieri quello che per anni ha dovuto subire. Aggressioni verbali e fisiche, minacce di morte e gravi offese. Una situazione che ormai non potevano più tollerare.

Infatti, il 27enne da diversi anni aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti. Li aveva insultati e minacciati di morte in più occasioni, li aveva percossi e colpiti con calci e pugni, aveva lanciato degli oggetti contro di loro, provocando uno stato di esasperazione e terrore per la situazione che dovevano vivere quotidianamente tra le mura domestiche.

Sferra un pugno al padre che non vuole dargli soldi

Nell'ultimo periodo, però, la situazione si era aggravata. In un'occasione, infatti, aveva chiesto del denaro al padre e quest'ultimo, dopo essersi rifiutato, era stato colpito al volto con un pugno. Così hanno deciso di denunciarlo.

Il padre del 27enne ha consegnato ai militari delle foto dell’occhio che presentava dei lividi dopo essere stato colpito. Quindi, tenuto conto della gravità dei maltrattamenti, delle percosse provocate, seppur non refertate, e dello stato di ansia, disagio e preoccupazione causati, l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento a tutela dell’incolumità fisica dei genitori, imponendo al 27enne di lasciare immediatamente la casa familiare e di non avvicinarsi alle vittime e ai luoghi da loro frequentati. Il provvedimento è stato immediatamente notificato all’uomo dai Carabinieri di Crema.