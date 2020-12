Piazza deserta ma come tradizione l’albero di Natale si è acceso per l’Immacolata

Come da tradizione il grande albero di Natale in piazza a Rivolta d’Adda è stato acceso per la festa dell’Immacolata Concezione.

Festa dell’Immacolata, albero acceso a Rivolta

Ieri, 8 dicembre, l’Amministrazione comunale e la Pro loco hanno acceso il grande albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele II, come tradizione vuole. Purtroppo niente Babbo Natale con la slitta né Elfi né dolci per i bambini, che aspettano trepidanti questo appuntamento, un classico delle festività rivoltane. Causa Covid-19, non si è potuto fare altro che scaldare la piazza con le tante luci dell’enorme albero e delle luminarie, che regalano comunque un po’ di atmosfera in queste feste così segnate dall’emergenza sanitaria.

