Perde il controllo e si ribalta nel campo, ferito

Schianto

Brutto incidente questa sera, mercoledì 10 novembre, sulla Sp90 tra Agnadello e Rivolta.

Incidente ad Agnadello, c'è un ferito

L'incidente attorno alle 19.45, a metà strada tra Rivolta e Agnadello. Coinvolta una Fiat Grande Punto condotta da un ragazzo di Pandino, che ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata più volte, finendo in un campo. Sul posto si sono precipitati, in codice rosso, due ambulanze, un'automedica e anche l'elicottero del 118 che si è levato in volo da Sondrio. Sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco di Crema, che hanno permesso ai soccorritori di prestare le prime cure all'automobilista coinvolto, che era al volante dell'auto e che, stando a una prima ricostruzione, ha perso il controllo da solo, senza coinvolgere altri mezzi. Era cosciente, anche se dolorante. E' stato portato in ospedale in codice giallo. Una pattuglia della Polizia stradale di Crema si è occupata dei rilievi di rito e la strada è rimasta chiusa con conseguenti lunghe code di automobilisti, che hanno ripreso a circolare solo dopo le 21.