Perde il controllo e si ribalta, 45enne in ospedale

Nottata piuttosto tranquilla per i soccorritori della Bassa e del Cremasco. Come riporta l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) i soccorritori sono intervenuti a Cividate per un incidente stradale e a Verdellino per un infortunio.

Perde il controllo e si ribalta

E’ successo questa notte intorno alle 4.30 lungo la sp98 a Cividate. Un 45enne ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava ed è finito per ribaltarsi fuori strada. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza dei Volontari Pontoglio in codice rosso.

I soccorritori lo hanno stabilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale di Chiari. Sul posto anche le Forze dell’ordine.

Infortunio a Verdellino

Pochi minuti prima delle 5 di questa mattina un’ambulanza della Croce bianca di Boltiere è intervenuta in Corso Asia a Verdellino in seguito a un infortunio in strada che ha coinvolto un 16enne. Il giovane è stato poi trasportato in ambulanza in codice verde a Treviglio.

