Perde il controllo del "bolide" e si schianta contro il muro del caseificio

Ha perso il controllo dell'auto sportiva che stava guidando ed è finito prima contro un albero per poi ribaltarsi contro il muro di cinta di una caseificio. Il conducente, un 53enne cremasco, è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.

Schianto ad Agnadello

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, 18 agosto 2024, intorno alle 15.30 lungo la strada Bergamina che collega Agnadello ad Arzago. Il 53enne si trovava alla guida di una Bmw M8 cabrio quando, per motivi da accertare forse complice anche l'asfalto bagnato, ha perso il controllo del bolide finendo prima contro un albero e poi, con l'auto ribaltata, ha terminato la sua corsa contro il muro del caseificio "Il cigno".

Ferito un 53enne

Sul posto sono subito intervenute un'automedica da Treviglio e un'ambulanza della Croce bianca di Rivolta in codice giallo insieme ai Vigili del fuoco di Crema. Il 53enne è stato stabilizzato e trasferito in codice giallo all'ospedale di Crema. Serie le ferite riportate nell'impatto, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso

La strada è rimasta chiusa un paio d'ore per i rilievi dell'incidente affidati alla Polizia stradale di Pizzighettone e per il recupero del mezzo affidato a Scaramuzza di Rivolta. Le Forze dell'ordine dovranno ora far luce sull'accaduto: il 53enne è stato sottoposto all'alcol test e in attesa di risultati sono stati avviati dei controlli anche sulla patente di guida che aveva con sé e che risulta scaduta.

