Percepivano indebitamente il Reddito di cittadinanza, denunciati

Tre cittadini della provincia di Cremona, con cittadinanza estera e tutti con precedenti di polizia a carico, sono stati denunciati dai Carabinieri di Crema e dovranno rispondere ora di truffa ai danni dello Stato per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza.

Intascano 10mila euro di Reddito di cittadinanza senza averne diritto: al lavoro i carabinieri di Crema

Gli inquirenti hanno effettuato un’accurata analisi della situazione familiare e lavorativa dei tre, residente a Castelleone, e l’attività investigata ha rivelato una scoperta alquanto clamorosa: i “furbetti” hanno comunicato false informazioni sulla loro situazione familiare e sui redditi percepiti anche dai conviventi e sono così riusciti a percepire in maniera silenziosa il beneficio economico già dal 2021, per un importo complessivo di oltre 10mila euro. Risorse economiche importanti per le famiglie in vera difficoltà economica e sociale.

Dopo la denuncia il recupero delle somme “abusive”

I carabinieri hanno proceduto acquisendo le istanze presentate dai tre cittadini per poi focalizzarsi sulle loro informazioni risultate mendaci. Due dei beneficiari risultano irreperibili e nella loro attuale abitazione vive un’altra famiglia. Hanno inoltre fornito notizie non vere sulla composizione del nucleo familiare omettendo la presenza di altri conviventi. Il terzo invece non aveva diritto a percepire il sussidio in quanto convivente con una persona che ha già un reddito. Controlli preziosi, quelli dei carabinieri, su un beneficio intascato indebitamente da chi la soglia di povertà probabilmente non l’ha mai varcata. Per due di loro è partita quindi subito la denuncia presso l’Autorità Giudiziaria e la notifica all’INPS di Cremona per avviare la revoca del bonifico e il recupero delle somme.