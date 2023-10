Per anni ha maltrattato i genitori minacciandoli anche di morte, allontanato da casa dai carabinieri

Per anni ha maltrattato i genitori estorcendo loro denaro e in alcuni casi li ha addirittura minacciati di morte. Loro, esasperati, lo hanno denunciato e l'uomo - con precedenti a carico - è stato allontanato da casa grazie all'intervento dei carabinieri di Vailate.

Maltrattava i genitori, allontanato

Il provvedimento cautelare, emesso dal Tribunale di Cremona, è stato eseguito lo scorso 15 ottobre quando i carabinieri della stazione di Vailate hanno sottoposto un uomo alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento per tutelare i genitori che avevano denunciato, all'inizio del mese, ripetuti maltrattamenti e percosse.

Agghiacciante il racconto dei genitori, con cui l'uomo viveva, che hanno descritto una situazione famigliare critica dovuta all'irascibilità e agli sbalzi di umore del figlio, che spesso chiedeva loro denaro per soddisfare la propria dipendenza da alcol e droghe. Nel tempo il comportamento è peggiorato diventando sempre più prepotente e arrogante. I genitori avevano iniziato a negargli il denaro richiesto, ma

questo aveva portato anche a degli scontri fisici. In più circostanze dietro minacce di morte e pesanti insulti i genitori avevano ceduto dandogli i soldi richiesti per non subire reazioni sconsiderate e pericolose.

In caso di rimproveri, si alterava e aggrediva i genitori, arrivando a strattonarli e a spintonarli. Ed erano entrambi preoccupati perché la notte il figlio consumava elevate quantità di alcolici e girava per la casa, sempre molto nervoso e agitato.

Alcol e droga peggioravano la situazione

La coppia aveva provato a parlare con il figlio cercando di convincerlo a interrompere immediatamente l’uso di sostanze, ma senza successo. E in una circostanza, nel settembre scorso, una pattuglia dei carabinieri era dovuta intervenire a casa loro per bloccare le intemperanze familiari dell’uomo. I coniugi hanno quindi deciso di denunciare quello che succedeva da tempo: la continua aggressività e le minacce dovute al suo continuo abuso di alcol e uso di droghe. Hanno spiegato la condizione di paura e timore e hanno denunciato lo stato di esasperazione e terrore per la situazione che dovevano vivere quotidianamente in casa, spiegando di non volere più in casa il figlio.

Denunciato ai carabinieri

I militari hanno quindi avviato le indagini trovando riscontro a quanto riferito dalle vittime e hanno informato l’autorità giudiziaria che, tenuto conto della gravità dei maltrattamenti posti in essere e delle preoccupazioni causate, ha emesso il provvedimento a tutela dell’incolumità fisica dei coniugi, imponendo all’uomo di lasciare immediatamente la casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dai genitori. Il provvedimento è stato immediatamente notificato all’uomo dai carabinieri di Vailate.