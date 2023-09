Pensionato trovato senza vita nella sua casa a Capralba

Lo hanno trovato senza vita nella sua abitazione: la vittima è Massimo Scolari, 60enne da poco pensionato, di Capralba.

Trovato senza vita in casa

La tragedia ieri, mercoledì, in tarda mattinata nella sua abitazione di via don Milani 19, un appartamento al primo piano in una palazzina dietro il benzinaio della Provinciale per Crema. I vicini di casa, non vedendolo uscire da alcuni giorni, avevano avuto già qualche sospetto, confermato poi dall’arrivo del fratello del defunto, ora residente a Milano, allarmato dal lungo silenzio, che ha dato l’allarme.

Sul posto sono subito giunti carabinieri e ambulanza: il personale sanitario non hanno potuto far altro che confermare il decesso, avvenuto probabilmente da diverse ore per cause naturali, forse un problema cardiaco. Intanto è ritornata a Capralba anche la sorella Marina, in vacanza. I funerali si svolgeranno domenica 17 alle 15 nella chiesa parrocchiale.