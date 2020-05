Pendolari (e non) in Fase 2: com’è andato il rientro al lavoro? SONDAGGIO

Il 4 maggio è arrivato. Oggi inizia la ripartenza del Paese alle prese con la successiva fase della pandemia dopo due mesi di lockdown. Molte attività oggi riaprono i cancelli, in molti sono tornati negli uffici.

Fase 2: com’è andato il rientro?

Un ritorno alla (quasi) normalità che, però, deve fare i conti con le nuove misure di sicurezza a cui ci siamo ormai abituati. Distanziamento sociale, mascherine e guanti, igienizzante. Ma per chi è da sempre abituato o costretto a raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici oggi rappresentava anche una grande incognita. Ce la farà il sistema di trasporto pubblico a reggere garantendo il servizio in sicurezza per tutti gli utenti?

E ciò che vogliamo chiedere a voi. A voi che oggi siete rientrati a lavoro: come è andata? Sicurezza, controlli, servizi all’altezza della situazione… Diteci la vostra opinione compilando questo velocissimo sondaggio.

Se volete raccontarci la vostra esperienza o denunciare disagi potete invece scriverci all’indirizzo redazione@giornaleditreviglio.it

