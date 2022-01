Pauroso schianto sulla Provinciale

Incidente

Coinvolto un ragazzo di 25 anni.

Finisce fuori strada e si ribalta. Brutto incidente questa notte a Rivolta, sulla Sp Rivoltana.

Schianto a Rivolta

È successo attorno alle 2.30, illeso miracolosamente l'unica persona coinvolta. Sulla rotonda a est del paese, verso Arzago, una vettura si è ribaltata fuori strada. Nessun ferito: il conducente è un ragazzo di 25 anni che è stato portato in ospedale a Lodi, ma soltanto per maggiori accertamenti. Sul posto i Vigili del fuoco volontari di Treviglio, che hanno messo in sicurezza l'area e aiutato i soccorritori. Sono intervenuti anche i carabinieri e la Croce bianca di Rivolta, che ha accompagnato il giovane al Pronto soccorso.