Passaggio a livello bloccato: PD Capralba chiede sicurezza

Le sbarre del passaggio a livello non si abbassano e il PD di Capralba alza la voce.

E’ successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 agosto al passaggio a livello di Capralba, nella frazione di Farinate. Un episodio sconcertante, già verificatosi in passato. Fortunatamente, un automobilista ha allertato il 112, che ha mandato una pattuglia dei carabinieri a presidiare l’area fino all’intervento dei tecnici delle Ferrovie dello Stato, che alla fine hanno riparato il guasto.

Una notizia che ha sconcertato la politica locale, che ha reagito all’ennesimo pericoloso disguido

“A Capralba, non si sono abbassate le sbarre mentre il treno transitava – ha commentato Matteo Piloni, consigliere regionale in forza al PD – Non è la prima volta che accade. E non solo a Capralba. Lo scorso gennaio avevamo fissato un incontro in Regione per confrontarci con “Rfi” su come ottenere un piano per l’eliminazione dei passaggi a livello. La nostra provincia ha il più alto numero di passaggi a livello, pubblici e privati, di tutta la regione. C’è una questione di sicurezza che deve esser affrontata!”