Party abusivo nella cascina abbandonata, 17 giovani denunciati

Il cortile pieno di auto e la musica ad alto volume per tutta la notte. Impossibile non notare la festa abusiva organizzata all'interno di una cascina abbandonata nella campagna vailatese. Tanto che a intervenire per mettere fine ai bagordi sono stati i carabinieri che hanno denunciato 17 persone per occupazione abusiva.

Party abusivo in cascina

E' successo lo scorso 18 novembre. A segnalare la situazione ai carabinieri sono stati alcuni residenti insospettiti dalle numerose auto parcheggiate all'interno della corte di una cascina e dalla musica a tutto volume. Intorno alle 7, i carabinieri di Vailate, con l'ausilio di altre pattuglie, si sono presentati sul posto trovandosi davanti una piccola folla di giovani intenti a far festa. Diciassette le persone identificate, uomini e donne, tutti di età compresa tra i 18 e i 27 anni, alcuni dei quali con precedenti di polizia a carico, residenti in varie province della Lombardia, dell’Emilia Romagna e della Toscana.

Diciassette giovani denunciati

I presenti avevano confermato di aver trascorso la nottata all’interno della cascina facendo una festa e che stavano per ripartire per tornare nelle loro residenze. Oltre a identificare tutte le persone e a controllare tutte le auto da loro utilizzate, i militari sono entrati nella cascina, verificando la presenza di gazebo e casse musicali. Al termine delle attività di identificazione erano stati tutti allontanati e il titolare della cascina, che comunque al momento dell’ingresso arbitrario era disabitata, ha presentato una denuncia ai carabinieri del posto per l’ingresso abusivo, anche tenuto conto del fatto che per accedere in quell’area qualcuno aveva tagliato il lucchetto della sbarra posta all’inizio della strada che consente di raggiungere lo stabile.

Al termine degli accertamenti, le diciassette persone identificate all’interno sono state denunciate all’autorità giudiziaria.