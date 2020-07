Parto record a Rivolta: sono nate tre vitelle gemelle

Secondo gli esperti è decisamente un evento molto raro: un parto trigemellare che se negli umani non si vede tutti i giorni, nei bovini capita ancora meno di frequente. E’ successo però nei giorni scorsi a Rivolta, nell’azienda agricola della famiglia Bellaviti in località Sant’Anna. I tre vitellini stanno bene, e anche mamma mucca. E a occuparsi di loro c’è un brillante studente dell’Istituto tecnico agrario di Treviglio, 14 anni.

Tre vitelline gemelle

Le tre vitelline gemelle nate lo scorso 7 luglio. Accade spesso nei parti gemellari dei bovini, che qualcuno non ce la faccia a sopravvivere o che sia più debole degli altri. Invece in questo caso-record, tutte e tre le vitelline sono nate in salute, e pesano già circa 30 chilogrammi. Tutto bene anche per mamma mucca, solo un po’ stanca e frastornata nel vedersi circondata da ben tre cucciole.

Michele Bellaviti

Ad occuparsi di loro, come di tutti i vitelli in azienda, c’è Michele Bellaviti, di soli 14 anni, studente all’istituto tecnico agrario di Treviglio, che ci mette tutto l’impegno e l’amore per il suo lavoro.

«Un parto andato benissimo, nessuna delle gemelline era podalica né sofferente – ha detto felice lunedì mentre teneva accanto a sé le vitelline, forti e vivacissime – la prima è nata da sola, senza bisogno d’aiuto». Insomma mamma e figlie sono davvero una forza della natura.

