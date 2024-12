Parco del Serio, si chiude il primo mandato del presidente Monaci

Si è tenuta nei giorni scorsi nella sede di Romano di Lombardia l’ultima riunione dell’anno dei componenti la Comunità del Parco del Serio, l'ultima della presidenza di Basilio Monaci prima delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione fissate per mercoledì 11 gennaio 2025 che coinvolgeranno i sindaci dei 28 comuni facenti parte del Parco e i delegati delle due province di Bergamo e Cremona.

Quattro anni di Parco del Serio

Durante l'incontro, al quale hanno presenziato anche il segretario Danilo Zendra e la direttrice Laura Comandulli, è stato presentato attraverso dei video quanto fatto in questi quattro anni dal Parco del Serio: anni segnati anche dalla tragedia della pandemia. Progetti di educazione ambientale, campi natura, opportunità per i giovani del Servizio Civile universale, il bosco del Racchetti di Crema, il progetto Arco Blu, le manutenzioni delle ciclabili e la realizzazione di nuove, le Giornate della Terra, le rassegne teatrali all’Orto botanico di Romano di Lombardia, le collaborazioni con le Università, ma anche la prima edizione del Festival sul Serio, che ha fatto apprezzare a Crema l’area del Ponte Canale Vacchelli illuminata, il depliant sui prodotti del Parco, le riqualificazioni di diverse aree, la sistemazione degli affacci sul fiume per migliorarne la fruizione, fino al progetto “Un Parco per tutti”, per promuovere una mobilità sostenibile e inclusiva.

Tanti obiettivi raggiunti nonostante il Covid

Molte le attività che il Parco ha promosso e realizzato in collaborazione con Regione Lombardia, comuni, le due province di Bergamo e Cremona, enti, associazioni e naturalmente il prezioso supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie e del personale amministrativo e tecnico operante nella sede di Romano di Lombardia.

"Nel corso di questo mio primo mandato è stato fatto tanto, anche se appena insediato per due anni abbiamo vissuto l’esperienza del Covid, ma non ci siamo risparmiati – ha spiegato il presidente Basilio Monaci – dalle ciclabili all’educazione ambientale nelle scuole, senza dimenticare l’apertura del Centro Parco a Crema presso la Casa di Camperia, che completa i centri già in essere a Romano e a Casale”.

Un nuovo Centro per l'educazione ambientale

Durante la riunione si è parlato anche di futuro e nel concreto degli obiettivi del Parco del Serio tra cui spicca l’insediamento di un nuovo Centro per l’educazione ambientale sul territorio nord del Parco, in provincia di Bergamo.