Parco del Serio: dieci regole per una corsetta in sicurezza GALLERY

Sono migliaia ogni anno i residenti della Bassa che praticano jogging o pedalano sulle rive del Serio, nel cuore del Parco regionale che è uno degli ultimi “polmoni verdi” della pianura. Da Seriate a Montodine, le due sponde occidentale e orientale offrono ogni estate spiaggette e scorci bellissimi e rilassanti, ma spesso anche discretamente affollate. Per questo il Parco ha realizzato un decalogo per i fruitori: dieci consigli per godersi tranquilli il fiume, senza rischi legati a Covid-19.

Il decalogo del Parco del Serio

Tra le altre cose, il Parco consiglia di mantienere sempre una distanza di 2 metri circa da colui che ti precede, mentre per attività di ciclo-escursionismo mantieni una distanza di 10 metri circa.

