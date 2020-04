Pandino: il campo da calcio diventa base per l’elisoccorso del 118

A spiegare l’accordo è stato il primo cittadino Piergiacomo Bonaventi (in foto).

L’elisoccorso atterrerà a Pandino

Grazie a questa decisione, l’elisoccorso potrà atterrare direttamente sul terreno di gioco in caso di incidenti gravi o malori, così da prestare soccorso più rapido sul posto. L’accordo, come spiegato dal sindaco Bonaventi, è stato raggiunto nel minor tempo possibile. “Siamo stati convocati in Prefettura per parlarne prima di Natale, in quanto il nostro è tra i Comuni strategici per la zona dell’alto cremasco – ha spiegato – Noi come Amministrazione abbiamo proposto quattro punti di atterraggio alternativi, e Areu ha scelto lo stadio per via della sua miglior posizione rispetto alle vie di comunicazione e perché non presenta pericoli come cavi elettrici o altro. In pochi mesi abbiamo chiuso il cerchio e a giungere all’accordo definitivo”.

