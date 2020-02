Pandino Eventi cancella il Carnevale: “Manca la partecipazione”

Quest’anno a Pandino non sfilerà il Carnevale di Pandino Eventi. L’associazione ne ha dato notizia poco fa attraverso la sua pagina Facebook.

Pandino Eventi annulla il Carnevale

“Purtroppo per motivi tecnici e organizzativi e la scarsa partecipazione di gruppi mascherati degli ultimi anni, Pandino Eventi ha deciso per quest’anno di non organizzare l’evento”.

Poche parole per inviare un chiaro messaggio: senza la partecipazione e l’impegno di tutti il Carnevale non può sopravvivere. Già negli ultimi anni i volontari dell’associazione, che dal 2010 suo anno di fondazione si occupa di organizzare diversi eventi in paese, avevano fatto presente la necessità di un maggiore coinvolgimento dei genitori e dei ragazzi per la creazione di nuovi gruppi. Un appello rimasto, purtroppo, inascoltato.

Cosa succederà?

“Per quest’anno resteremo a guardare – hanno aggiunto – valuteremo il prossimo anno cosa fare sperando che questa mancanza dia uno scossone”.

I festeggiamenti potrebbero quindi limitarsi alla tradizionale festa all’oratorio San Luigi, ben lontano dai fasti e dal divertimento che la macchina organizzativa di Pandino Eventi, con i suoi carri e l’animazione, è riuscita a mettere in campo negli anni.

