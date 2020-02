Pandino, 31enne aggredito in via Goito

Nottata piuttosto tranquilla per i soccorritori della Bassa e del Cremasco. Come riporta l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) i soccorritori sono intervenuti a Pandino per un evento violento classificato come aggressione.

Pandino, 31enne aggredito

E’ successo questa notte, poco dopo la mezzanotte in via Goito, a Pandino. Sul posto un’ambulanza della Croce bianca di Rivolta in codice giallo e un’automedica da Crema. Il 31enne è stato soccorso e trasportato in ospedale a Crema in codice giallo. In via Goito, poco dopo, sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Crema per ricostruire l’accaduto.

