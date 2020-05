Panda a Pandino salta, niente raduno all’ombra del castello

Il Coronavirus spegne anche Panda a Pandino, il raduno di Fiat Panda che da qualche anno spopola all’ombra del magnifico castello visconteo.

“Come potete immaginare, questo e il prossimo futuro non saranno momenti per festeggiamenti pubblici – ha fatto sapere lo staff – Il rispetto per il dolore e per i lutti di cui continuamente sentiamo parlare ci porta in qualsiasi caso a rimandare l’evento al prossimo anno. Oggi anche questo bellissimo evento che tanto aspettavamo passa in secondo piano e, pertanto, non ne vogliamo parlare. C’è bisogno di tempo per tutti noi: per riflettere, per superare questo momento e per prenderne coscienza. Vogliamo però ricordare alcuni dei principi che l’hanno sempre sostenuto: solidarietà, condivisione, passione, amore e, forti di questi principi, ancora più uniti nell’affrontare questa situazione vogliamo dire grazie! Grazie a tutti voi pandisti, appassionati e pandinesi che ci avete sostenuto e che avete avuto fiducia e speranza fino all’ultimo, a tutte le persone, i partner e tutte le realtà che avevano già iniziato a lavorare per collaborare con noi”.