Paga solo uno yogurt, ma nasconde 100 euro di alcolici nel giubbotto, denunciato un 33enne

In cassa si è presentato con una confezione di yogurt pensando di riuscire a farla franca: peccato che nel giubbotto avesse nascosto alcolici per un centinaio di euro. E' successo a Como: denunciato per tentato furto aggravato un 33enne italiano, originario di Crema e residente nel Cremasco con precedenti penali specifici e per reati legati alla droga.

Tentato furto al supermercato

Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 21 gennaio, l’addetto alla sicurezza di un supermercato di via Carloni a Como, ha chiamato il 112 dopo aver sorpreso il 33enne e prelevare dagli scaffali ben cinque bottiglie di superalcolici nascoste poi sotto il giubbotto, per un totale di quasi 100 euro. Il 33enne ha oltrepassato le casse pagando esclusivamente una confezione di yogurt, ma è stato fermato dalla vigilanza.

Gli agenti della Polizia di stato di Como, giunti sul posto, hanno quindi preso in consegna il 33enne portandolo in Questura, dove, dopo aver raccolto la denuncia della proprietà, la testimonianza dell’addetto alla sicurezza e sulla base dei precedenti di polizia a suo carico, lo hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato. Dagli accertamenti eseguiti sul suo conto, i poliziotti gli hanno anche contestato la violazione al foglio di via obbligatorio da Como, posizione amministrativa che verrà vagliata e che potrebbe anche portare per il 33enne un inasprimento del provvedimento tuttora in vigore. La merce è stata riconsegnata al legittimo proprietario.