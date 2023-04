Ostetricia, consulenze gratuite in occasione della giornata nazionale

All'Asst Crema, in occasione della Giornata internazionale dell'ostetrica, l'ospedale incontra le donne offrendo consulenze gratuite per “per sciogliere dubbi ed abbandonare le paure”.

Consulenze gratuite a Crema

Venerdì 5 maggio dalle 15 alle 19 in sala parto al quarto piano del monoblocco ospedaliero del "Maggiore" di Crema un’ostetrica sarà a disposizione delle donne per accogliere paure, dubbi, perplessità e donare consigli relativi alla preparazione al parto, alla nascita e alla delicata fase post partum. Questa è solo la prima delle iniziative pensate dal reparto di ostetricia e ginecologia di Asst Crema, diretto da Vincenzo Silprandi, in occasione della Giornata internazionale dell’ostetrica e dell’ostetrico, che si celebrerà proprio venerdì 5 maggio. L’iniziativa sarà ad accesso libero. Non è richiesta la prenotazione.

“Per alcune donne questa iniziativa sarà l’occasione per conoscere il punto nascita e chi ci lavora ed apprezzare la ricchezza della relazione che si viene a creare tra le mamme e l’ostetrica - spiega la responsabile Loredana Mascheroni - L’intento, però, è anche quello di dar voce alle mamme. Contestualmente, sui canali social aziendali, verranno elaborati contenuti volti a valorizzare la nostra professione sia attraverso il nostro vissuto ed impegno quotidiano, sia attraverso i dolci pensieri delle donne che in questi anni abbiamo accompagnato”.

Giornata internazionale dell'ostetrica

Istituita nel 1991, la giornata internazionale mira a favorire la sensibilizzazione e la conoscenza di questa figura fondamentale.