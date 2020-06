Omicidio di Palazzo Pignano, eseguita l’autopsia sul corpo della moglie

Dopo l’omicidio della moglie Eugenio Zanoncelli si è trincerato dietro la “facoltà di non rispondere”.

In cella il marito

Resta quindi in cella a Cremona Eugenio Zanoncelli, marito di Morena Designati, 49enne uccisa tre giorni fa a Palazzo Pignano. L’uomo è in attesa che il Gip sciolga la riserva sulla convalida della custodia cautelare. Sul corpo della donna è stata eseguita l’autopsia disposta dal Pm. Entro 90 giorni il medico legale dovrà depositare negli uffici dei magistrati inquirenti le risultanze dell’esame delle quali potrebbe emergere elementi decisivi per la ricostruzione del diritto. Bisogna capire se la morte sia dovuta direttamente al pugno in testa sferrato dal marito, oppure se sia stata la conseguente caduta.

I funerali

I funerali si terranno lunedì alle 10, nella parrocchiale della frazione di Pandino, Gradella. La salma è stata riconsegnata ieri ai parenti. La famiglia ha chiesto quindi il massimo riserbo, pur consentendo a chi conosceva Morena di renderle l’ultimo saluto. Già da questo pomeriggio è allestita la camera ardente di Morena nella stanza messa a disposizione dalla “Fondazione Ospedale dei poveri” di Pandino.

TORNA ALLA HOME