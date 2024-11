Oltre un milione di euro per il blocco operatorio: donazione da record per l'ospedale di Crema

Un milione e 80mila euro per dotare il blocco operatorio dell’ospedale Maggiore di Crema di un’innovativa dotazione tecnologica e di strumentazione all’avanguardia capace di garantire le migliori opportunità di cura ai pazienti. È questa la generosa donazione di Associazione Popolare Crema per il Territorio, in collaborazione con il Banco Bpm ad Asst Crema.

Donazione da record al Maggiore

La donazione è stata ufficializzata oggi, 11 novembre 2024, nella Sala Riunioni della Direzione Generale dell'Asst Crema alla presenza degli onorevoli Silvana Comaroli e Renato Ancorotti, dei consiglieri regionali Matteo Piloni e Riccardo Vitari e del presidente dell’Area Omogenea Cremasca, Giovanni Rossoni.

"Una collaborazione, quella con Popolare Crema per il Territorio – ha commentato il Direttore Generale di Asst Alessandro Cominelli – che dura da tempo e che afferma con vigore il legame che l’Associazione presieduta da Giorgio Olmo ha con la nostra azienda sociosanitaria e con il territorio. Ringrazio l’Associazione, dunque, per essere sempre al nostro fianco e per perseverare nella manifestazione di un ascolto attento, cui segue sempre un’attivazione, in questo caso immediata, a beneficio del nostro ospedale e della nostra comunità".

La necessità di intervenire sul blocco operatorio, per dotarlo di tecnologie e apparecchiature all'avanguardia, era stata manifestata circa venti giorni fa. La risposta del territorio ha permesso, oggi, di presentare già la strumentazione che arriverà in struttura nel corso dei prossimi mesi, "ma l’entusiasmo e la celerità con la quale l’Associazione ha colto le nostre esigenze - ha sottolineato Cominelli - ci ha portati a voler condividere da subito l’unità di intenti".

Cominelli evidenzia anche come la richiesta sia stata presentata "non come singola esigenza, come richiesta di un singolo servizio, ma

come progetto condiviso dall’intera azienda, come espressione di un fabbisogno aziendale e nella stessa logica, è nostra intenzione istituzionalizzare l’attività di fundraising".

Sinergia con l'Associazione popolare Crema per il territorio

Una donazione che rimarca appunto la forte sinergia che da tempo lega Associazione Popolare Crema per il Territorio ad Asst Crema.

"Il milione e ottanta mila euro che oggi investiamo per la tecnologia e la strumentazione all’avanguardia che andranno a comporre il nuovo blocco operatorio – ha aggiunto il presidente dell’Associazione Giorgio Olmo - rappresentano una coerente e rinnovata fiducia a sostegno di Asst Crema. L’attenzione alla sanità e al Maggiore in particolare, quale presidio principale dell’Azienda socio sanitaria del cremasco, sarà sempre costante da parte nostra come già dimostrano gli oltre novecentomila euro donati dal 2020 ad oggi. La nostra intenzione è proprio quella di proseguire in sinergia con l’obiettivo di rafforzare e dotare il territorio di sempre migliori e più efficienti servizi". "La corposa donazione – ha sottolineato Antonio Luca Sallustio, responsabile di direzione territoriale Banco BPM – sostiene un importante progetto e risponde con concretezza alle necessità dell’azienda, dei professionisti e del territorio dotando l’ospedale di strumenti all’avanguardia. Un intervento che coniuga una rete di legami che va preservata e coltivata anche per il futuro".

Nuova strumentazione all'avanguardia

La donazione sarà destinata all’acquisto di portatile per radioscopia per applicazioni vascolari; laser al tullio con morcellatore e accessori per calcolosi e prostaectomia; un tavolo operatorio per ortopedia completo di accessoristica per trazioni; sei pensili per chirurgo e sei pensili per

anestesista; ventilatore per anestesia completo di monitoraggio; ecotomografo intraoperatorio; poltrona operatoria per oftalmolgia.

"Grazie al vostro prezioso contributo – ha chiosato Alessandro Malingher, direttore sanitario di Asst Crema - il blocco operatorio inaugurato nel 2001 sarà dotato delle ultime tecnologie rese disponibili sul mercato. La donazione di Associazione Popolare Crema per il Territorio sarà destinata all’acquisto di apparecchiature necessarie ad aggiornare la dotazione di base delle sale operatorie garantendo quindi un migliore confort e sicurezza delle cure e all’acquisto di apparecchiature che introducono delle metodologie chirurgiche aggiornate. Un grande dono, che consentirà ai chirurgi di implementare best practice diffuse nella comunità scientifica e medica".

La strumentazione è stata presentata nel dettaglio dai medici professionisti di Asst Crema presenti alla conferenza stampa. Ognuno ha illustrato la tecnologia e la strumentazione relativa alla propria area specifica. Erano presenti il dottor Luca Boccalon, direttore U.O. di Chirurgia Vascolare, il dottor Giuseppe Salinitri, direttore U.O. Urologia, dottor Pasquale Blotta, direttore dell’U.O. di Otorinolaringoiatra, il dottor Alberto Agosti, direttore U.O. di Ortopedia, il dottor Vincenzo Siliprandi, direttore U.O. di Ostetricia e Ginecologia, il dottor Guido Merli, direttore U.O. di Anestesia e Rianimazione, il dottor Marco Monti, direttore U.O. di Chirurgia

generale e il dottor Giulio Maione, direttore U.O. Oculistica. Oltre al presidente Giorgio Olmo, per l’Associazione Popolare Crema per il

territorio erano presenti il vicepresidente Alessandro Marazzi e i consiglieri Alberto Caizzi, Alfredo Fiorentini e Luciano Persico. Per Banco BPM erano presenti oltre ad Antonio Luca Sallustio, responsabile area direzione territoriale, Stefano Tegoni, responsabile Area Crema Cremona Mantova e Valerio Suppa, responsabile filiale di Crema. Dal 2020 al 2024 l’associazione ha donato oltre novecento mila euro a cui oggi si aggiunge il milione per il blocco operatorio.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h