Oltre mille contagi in Lombardia, 3 nuovi positivi a Treviglio

Dopo il calo di positivi al Covid registrato nella giornata di lunedì, oggi (martedì 13 ottobre) i contagi tornano nuovamente oltre la soglia delle mille positività. Nello specifico, in Lombardia sono stati diagnosticati 1.080 nuovi positivi, di cui 104 debolmente positivi e 11 accertati in seguito ai test sierologici, a fronte di 17.186 tamponi analizzati. Ieri i contagi diagnosticati erano stati 696 ed erano stati effettuati 13.934 test molecolari. La percentuale tra i due dati sale quindi dal 4,9 per cento al 6,2 per cento odierno.

A Treviglio, nello specifico, sono stati registrati tre nuovi casi positivi. Nessun aumento a Romano e Rivolta.

Aumentano i ricoveri e le terapie intensive

Sul fronte dei malati si registra poi un netto aumento del numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 62 posti letto occupati in rianimazione (+12), sia dei degenti nei reparti ospedalieri ordinari, complessivamente 546 (+83). Cresce anche il numero di nuovi decessi: oggi ne sono stati registrati 6 (ieri 3), cifra che aggiorna il totale delle vittime a 16.994 lombardi. Infine, sale a quota 83.550 persone (+197) il totale complessivo dei dimessi/guariti: di questi 82.024 sono guariti mentre 1.526 sono stati dimessi. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al Covid per ogni provincia lombarda: