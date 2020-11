Oggi l’ultimo saluto a Gian Maria Campagnoli

Questo pomeriggio si sono celebrate le esequie di Gian Maria Campagnoli, 70 anni, originario di Rivolta ma residente ad Agnadello fino al recente trasferimento a Lodi. L’ex direttore della Banca dell’Adda si è spento sabato mattina, dopo breve malattia.

Ultimo omaggio a Gian Maria Campagnoli

Nonostante le restrizioni Covid i rivoltani non hanno mancato di partecipare alle esequie dell’ex direttore della Banca dell’Adda ed ex presidente della banda di Agnadello, oltre che del Rotary club di Crema. Nella basilica di Santa Maria Assunta e San Sigismondo erano presenti in tanti, tra gli altri il presidente della Bcc Caravaggio Adda e Cremasco Giorgio Merigo, l’ex presidente dell’allora Cassa Rurale di Rivolta Tino Seragni e l’ex presidente dell’allora Banca dell’Adda Angelo Manfredi.

“Il Vangelo ci ricorda che dobbiamo pensare a tutti i gesti di affetto e il bene che ha fatto – ha detto il parroco don Dennis Feudatari che ha concelebrato con il parroco di Agnadello don Mario Martinengo – la nostra cittadinanza è nei cieli”.

Dopo la funzione la salma è proseguita verso il tempio crematorio.

