Oggi è la Giornata Mondiale del Cane: mandaci la foto del tuo fedelissimo amico

Si festeggia proprio oggi, lunedì 26 agosto, la Giornata Mondiale del Cane. L'International Dog Day, per dirla in inglese, è una ricorrenza dedicata all'amico più fedele dell’essere umano, quasi per antonomasia. A livello locale, un'occasione per riflettere sulla nostra convivenza con Fido, sempre più centrale nelle vite delle nostre famiglie.

Giornata mondiale del Cane: l'idea di Colleen Paige

L'International Dog Day è nato dall’idea di una celebre esperta di animali, ossia la statunitense Colleen Paige. Quest’ultima è sostenitrice di eventi e azioni in difesa degli animali: è stata lei a scegliere la data del 26 agosto, perché è il giorno in cui la sua famiglia ha adottato il suo primo cane, Sheltie, quando Colleen avevo 10 anni.

Crescono gli animali da compagnia nelle famiglie europee

Nel frattempo gli animali da compagnia continuano a crescere nelle famiglie europee. A certificarlo è FEDIAF, Federazione Europea del Pet Food, rappresentata in Italia da Assalco (Associazione Nazionale Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia) nel suo rapporto annuale relativo alla popolazione degli animali da compagnia e al mercato del pet food in Europa. Sono 90 milioni (dati al 2021) le famiglie europee, pari al 46% del totale, che hanno almeno un animale da compagnia. Questo dato spiega gli oltre 20 miliardi di euro di spesa per servizi e prodotti per i nostri amici animali. In linea con questa tendenza, anche l’industria del pet food europea registra una crescita: +3,1% nel 2021 per un valore di 27,7 miliardi di euro.

In Europa novanta milioni di cani

Nel dettaglio emerge che nelle famiglie europee sono presenti circa 110 milioni di gatti, 90 milioni di cani, 50 milioni di uccelli ornamentali, 30 milioni di piccoli mammiferi, 15 milioni di acquari e 10 milioni di rettili. Nel 2021, Euromonitor ha stimato invece la presenza di 64,7 milioni di pet in Italia, di cui quasi 30 milioni di pesci, poco meno di 13 milioni di uccelli ornamentali, oltre 10 milioni di gatti, 8,7 milioni di cani, poco più di 3 milioni tra piccoli mammiferi e rettili.

In Lombardia più di 2 milioni di cani

Il nucleo della banca dati dell'Anagrafe Animali d'Affezione è costituito da un server web centrale, collocato presso il Ministero, che viene alimentato e aggiornato dalle Regioni. In Lombardia si registrano 2.014.468 cani e 468.684 gatti, le due specie che - va da sé - la fanno da padrone nella categoria. In provincia di Brescia i cani registrati sono circa 230mila.

