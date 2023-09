Niente più incidenti stradali lungo la via per Trezzolasco a causa dell’alta velocità. O almeno così spera l’Amministrazione comunale, che ha deciso di installare un nuovo autovelox sulla Provinciale 591 che collega la frazione a Sergnano.

Autovelox contro le auto che sfrecciano

Basta sinistri, entrata in funzione la colonnina arancione. Lo ha comunicato il sindaco Angelo Scarpelli, che ha sottolineato l’esigenza di preservare la vita di tutti gli automobilisti che transitano tra le curve di quel tratto stradale, fin qui troppo spesso teatro di sinistri anche gravi.

"Abbiamo ottenuto dalla Provincia di Cremona l’autorizzazione per installare un nuovo autovelox per controllare chi non rispetta i limiti di velocità in centro a Trezzolasco - ha affermato il primo cittadino - Anche in questo modo continua il nostro impegno per salvaguardare la sicurezza dei nostri concittadini".

Ora è in funzione

Posizionata a luglio ed entrata in funzione martedì 12 settembre, la nuova colonnina intercetterà tutti coloro che, lungo la via Provinciale, all’altezza dell’oratorio San Francesco e Santa Chiara, viaggiano a una velocità superiore a 50 km orari, il limite massimo consentito di norma nei centri abitati. Il rilievo della velocità verrà effettuato dalla Polizia locale che, in caso di eccessi, provvederà a far recapitare la multa ai trasgressori: le sanzioni potranno oscillare tra i 150 euro e i 2mila 200 euro, in base alla velocità registrata.