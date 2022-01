Nuovi orari di accesso ai punti tampone per i pazienti cremaschi sintomatici provvisti di prescrizione

asst Crema

Per ottimizzare il servizio sono cambiati gli orari di accesso

In relazione alla presenza di lunghe code di persone in attesa per l’esecuzione dei tamponi al Centro Tamponi dell’Ospedale di Crema, si precisa che attualmente l’Asst è impegnata su più fronti – vaccinazioni anti-covid, tamponi, emergenza-urgenza e assistenza presso i reparti – e che il numero di linee-tamponi sono raddoppiate rispetto alla scorsa settimana ma non più espandibile, anche a causa delle assenze per malattia del personale.

Cambio di orario

Pertanto, per ottimizzare l’accesso ai punti tampone Asst, da lunedì 10 gennaio 2022 l’accesso per i pazienti sintomatici con prescrizione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra, e privi di prenotazione, rispetterà i seguenti orari:

Punti Tampone ASST Crema

Sede Presidio Ospedale Maggiore di Crema

o Da Lunedi a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30

o Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Sede Presidio Ospedale Santa Marta di Rivolta d’Adda

o Da Lunedi a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30

o Sabato: Chiuso

L'Asst raccomanda vivamente agli utenti di eseguire presso i punti tamponi delle farmacie il tampone di chiusura quarantena, il cui elenco pubblicato sul sito di Ats della Val Padana