Notte di sirene nel Cremasco tra incidenti e aggressioni

Notte di sirene, quella appena trascorsa, nel Cremasco. I soccorritori sono stati impegnati in diversi interventi per incidenti e aggressioni a Crema, Pandino a Vaiano Cremasco.

Schianto a Crema

La prima chiamata parte alle 00.46. Sul posto, in seguito a un incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto in via Treviglio a Crema, è giunta un'ambulanza della Croce verde di Crema in codice rosso. A restare ferito un giovane di 23 anni che è stato subito soccorso e dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito in ospedale a Cremona in codice rosso. Sul posto i carabinieri di Crema e la Polstrada per i rilievi dell'incidente.

Ferito dal morso di un animale a Pandino

Pochi minuti dopo - all'1.07, e a pochi chilometri di distanza un'altra chiamata. A Pandino, un uomo di 36 anni ha chiesto l'intervento di un'ambulanza dopo essere stato morso da un animale lungo via Europa. Sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Lodi in codice giallo. I soccorritori lo hanno poi trasferito in ospedale a Crema sempre in codice giallo.

Giovane aggredito a Vaiano

Mancavano pochi minuti alle 4, invece, quando da Vaiano Cremasco arriva la richiesta di aiuto in seguito a un'aggressione. Sul posto, in via Gramsci all'altezza del civico 19, arriva un'ambulanza della Croce rossa di Crema per soccorrere un giovane di 24 anni. Il malcapitato è stato poi trasferito in ospedale a Crema in codice verde. Sul posto anche i carabinieri di Crema per ricostruire l'accaduto.