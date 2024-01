Notte di ordinaria follia a Romanengo, 26enne denunciato

Una notte di ordinaria follia in centro a Romanengo dove un 26enne, senza fissa dimora e con precedenti di Polizia, ha dato in escandescenza lanciando bicchieri e bottiglie e danneggiando anche il presepe allestito nelle vicinanze. Fermato dai carabinieri è stato denunciato per danneggiamento aggravato e furto.

Follia in centro

Non era la prima volta che i militari dell'Arma avevano a che fare con lui: già in passato, in preda ai fumi dell'alcol, aveva creato problemi a Romanengo e Crema. L'ultimo episodio risale ad alcuni giorni fa quando il titolare di un locale del centro ha denunciato ai carabinieri di Romanengo che la sera precedente, verso le 21.30, una coppia era entrata nel suo locale.

L’uomo, che sembrava già avere abusato di alcolici, ha chiesto da bere e poi si è seduto nei tavoli all’esterno a parlare con un altro uomo, mentre la donna è rimasta all’interno. Ma l’esercente si era accorto che mancava un coltello dalla zona del bancone e, dopo avere guardato le telecamere, ha visto che lo aveva preso quell’uomo che era entrato poco prima nel locale con la fidanzata e lo aveva nascosto nel suo zaino.

La lite e i danneggiamenti

Poco dopo, la donna è uscita fuori dal locale e i due hanno iniziato a litigare e lui avrebbe lanciato delle bottiglie di birra e dei bicchieri verso di lei che, nel frattempo, era scappata verso la strada e la piazza adiacenti. Poi lui avrebbe rovesciato i vasi delle piante posti all’esterno del locale e avrebbe danneggiato un posacenere che aveva preso a calci, rompendolo. Poi, non contento, ha raggiunto la piazza antistante, cercando di danneggiare il presepe che era stato allestito per le festività. Avrebbe anche staccato un’asse di legno dalla casetta dove era installato il presepe e, impugnando il bastone, avrebbe minacciato le auto di passaggio sulla strada, tirando anche dei calci ad alcune di esse.

Denunciato un 26enne

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri che lo hanno bloccato e identificato, ma, nel frattempo, uno dei presenti gli aveva

sfilato il coltello che aveva nascosto nello zaino e lo aveva restituito al titolare del locale. L’uomo, che era particolarmente agitato e ubriaco, è stato accompagnato in Pronto soccorso a Crema. Nelle successive indagini, i carabinieri di Romanengo hanno acquisito le immagini di sorveglianza pubbliche e private della zona e hanno verificato quanto accaduto, ricostruendo le varie fasi della serata movimentata del

26enne che, alla fine degli accertamenti, è stato denunciato per danneggiamento aggravato e furto.