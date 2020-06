Notte agitata per i soccorritori SIRENE DI NOTTE

Notte agitata per i soccorritori del “118” che sono dovuti intervenire per eventi violenti sia nel Cremasco che, di prima mattina, nella Bassa.

Notte agitata per una rissa a Spino

La prima chiamata in piena notte, poco dopo le 2.30, è stata a Spino d’Adda. I soccorritori sono intervenuti con un’ambulanza in via Monsignor Quaini per una rissa. Ad avere la peggio è stato un 31enne che è stato trasportato all’ospedale di Lodi in codice verde. Sul posto per far luce su quanto sia successo sono intervenuti i carabinieri del Comando di Crema.

Aggressione a Martinengo

Nella Bassa bergamasca è stata una nottata tranquilla per i soccorritori del “118” che sono stamattina alle 7.30 sono dovuti intervenire a Martinengo per un’aggressione subita, a quanto pare da un 35enne. L’uomo non versava in gravi condizioni – la chiamata era in codice verde – ma è comunque stato trasportato all’ospedale di Romano per controlli.

TORNA ALLA HOME