Nonno e nipotino travolti da un'auto

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 23 luglio, tra Vailate e Agnadello, sulla strada provinciale 34. Uno scooter condotto da un uomo di 77 anni di Agnadello, che trasportava anche un bimbo di sette anni, suo nipote, è stato travolto da un'auto, mentre svoltava sulla provinciale provenendo da una strada bianca.

Schianto tra Vailate e Agnadello

A bordo dell'auto, che percorreva il rettilineo della Provinciale, c'era una famiglia di Trigolo, che era diretta alla sagra di Agnadello. Le condizioni dei due coinvolti sembravano inizialmente molto più gravi di quanto poi avrebbero accertato, fortunatamente, i soccorritori della Croce Bianca di Rivolta giunti sul posto. Il bambino è stato sbalzato di sella, ed è finito in un campo, mentre il nonno è caduto rovinosamente sull'asfalto. Sul posto, in codice rosso, sono arrivate due ambulanze e la Polizia stradale di Crema, per i rilievi di rito. I due sono quindi stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Crema. Illesi gli occupanti del fuoristrada. Sul posto anche il soccorso stradale "Scaramuzza" che ha liberato la strada.