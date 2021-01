Nonna Rina compie cent’anni, il suo segreto? Non stare mai ferma

Nonna Rina compie 100 anni oggi, festeggiata dalla famiglia che l’ha accolta con sé in questo periodo di emergenza sanitaria. Già perché lei, che all’anagrafe fa Caterina Misani, vive ancora da sola, completamente autonoma.

Nonna Rina “il generale”

Lucidissima, ancora in forma, e con un carattere forte. Lei, che è rimasta vedova con una figlia di 14 anni nel 1965, ha imparato a essere sempre autonoma e indipendente.

“La nonna ha cresciuto la mamma e anche me – ha raccontato la nipote Alessandra Di Benedetto – una donna straordinaria, che ancora adesso non sta mai ferma, e forse è proprio questo il suo segreto. E’ solo un po’ sorda ma quando poi ci sente mette subito a posto chi parla con lei: “vusa no”, dice. Rigorosa in tutto, non cede mai di un passo, per quello la chiamiamo “il generale”. Per mantenere la mamma ha sempre fatto l’operaia, mio nonno purtroppo è morto molto presto”.

Fare scialli a tutti per hobby

“La nonna adora lavorare a maglia, ha fatto scialli per tutto il cortile e per tanti rivoltani – ha continuato sorridendo la nipote – quando ne comincia uno non si ferma, diventa un lavoro. E poi cura la sua casa e l’orto. E’ sempre stata una donna riservata ma con un’energia invidiabile e un ottimo appetito: ha patito la fame durante l’ultima guerra e quindi quando mangia non è una che si accontenta, non rinuncia ai suoi piatti preferiti, uno su tutti le lasagne della cooperativa in piazza. Vuole solo quelle”.

