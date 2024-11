Non si ferma all’alt, folle inseguimento da Rivolta a Truccazzano

Non si ferma all’alt e scatta l'inseguimento tra Rivolta e Truccazzano culminato con l'arresto di un uomo di 39 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico, ritenuto responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Folle inseguimento per dieci chilometri sulla Sp 4

Continua senza sosta nel cremasco l’attività preventiva e repressiva dei carabinieri della Compagnia di Crema per contrastare i furti nelle abitazioni, nelle ville isolate e nelle attività commerciali, con il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno arrestato un uomo di 39 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico, ritenuto responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, scappato all’alt imposto da una pattuglia della Radiomobile e dando vita a un folle inseguimento durato 10 chilometri.

Venerdì 8 novembre, poco dopo le 18.20, la pattuglia della Radiomobile di Crema si trovava in Rivolta sulla Sp 4 direzione Milano, quando ha notato un’autovettura con una persona alla guida che improvvisamente ha accelerato fuggendo ed effettuando sorpassi azzardati e pericolosissimi, invadendo spesso la corsia opposta per impedire al mezzo di servizio di affiancarsi e provocando gravi pericoli per gli altri utenti della strada. I militari della Radiomobile hanno continuato l’inseguimento, rendendo visibile il pericolo con l’utilizzo di sirene e lampeggianti ma in più occasioni il fuggitivo ha rischiato la collisione con le auto che incrociavano. L’inseguimento iniziato sul territorio di Rivolta è terminato nella frazione Albignano del Comune di Truccazzano sulla Sp 104, intersezione con via Milano, ove a causa della forte velocità il conducente ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada e terminando la sua corsa contro il guardrail.

La fuga a piedi e la colluttazione

L’uomo, sceso dal mezzo, è scappato a piedi, ma è stato inseguito, raggiunto e bloccato dai

militari mentre stava scavalcando la recinzione di un’abitazione sita in quella via Milano. Tentando di divincolarsi il fuggiasco ha procurato a uno dei militari intervenuti una contusione alla mano destra. Sul posto sono arrivate altre pattuglie della Compagnia di Crema e l'individuo e la sua auto sono stati perquisiti senza trovare niente di utile. L’uomo, in possesso di patente di guida straniera, è stato quindi accompagnato alla caserma di Crema dove è stato identificato attraverso il fotosegnalamento, e sono risultati a suo carico numerosi pregiudizi per reati contro il patrimonio e un'espulsione coattiva dal territorio nazionale nell’estate del 2020. Nella tarda mattina di ieri, sabato, l’arresto è stato convalidato, con applicazione della custodia cautelare in carcere con l’udienza rinviata all’11 novembre. L’arrestato è stato poi tradotto in carcere al San Vittore di Milano.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h