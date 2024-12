Nel 2025 in Lombardia parte lo screening per il tumore al polmone

Priorità alla prevenzione. Questo l'obiettivo della campagna che Regione Lombardia è intenzionata a lanciare con il nuovo anno. Si tratta, nel dettaglio, di un programma di screening del tumore al polmone come prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

"Anche attraverso questa iniziativa - ha dichiarato l'assessore Bertolaso - intendiamo ribadire che la prevenzione occupa uno dei primi posti della nostra scala prioritaria. Abbiamo stanziato un budget iniziale di 664mila euro per le attività con cui puntiamo ad arginare quello che, purtroppo, in Italia è il terzo tumore per incidenza. In Lombardia i numeri sono allarmanti: si registrano circa 7.800 nuovi casi all’anno, con una maggiore prevalenza negli individui di sesso maschile. Attualmente gli screening oncologici per il tumore al polmone non rientrano tra quelli offerti dal Servizio Sanitario Nazionale e il nostro obiettivo è anche quello di raccogliere gli elementi necessari affinché vengono inseriti nei Lea (Livelli essenziali di assistenza). Voglio sottolineare ancora una volta - ha concluso Bertolaso - l'importanza di assumere stili di vita sani, per sé stessi, per i propri cari e per supportare il sistema sanitario".