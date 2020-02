‘Nduja e scamorza: il Golosone premiato per la sua salsa

La gastronomia «Il golosone» di Vailate è stata premiata agli I.T.A. Awards 2020, gli Oscar Internazionali del Gusto, per la sua salsa a base di ‘nduja e scamorza.

La salsa del generale Custer

Si chiamano «International Taste Awards, e sono il primo concorso internazionale, che si svolge in Italia, aperto a qualunque prodotto gastronomico o bevanda di qualità, sotto il Patrocinio delle Camere di Commercio, degli Enti Territoriali, e l’Agenzia Nazionale del Ministero del Turismo. Francesco Antonio Smaniotto, di Paullo e Matteo Savona, di Vailate, hanno preso parte alla competizione enogastronomica in questione, sbaragliando la concorrenza grazie alla salsa «Generale Custer», dal nome del noto comandante dei reparti di cavalleria durante la guerra di secessione americana.

Medaglia d’argento

La Giuria del concorso, formata da 160 degustatori, assaggiatori, sommelier, giornalisti eno-gastronomici, bartender e appassionati di gourmet, ha valutato i prodotti in gara, presentati in forma anonima, e assegnato i premi. Non si sono fatti sfuggire due gastronomi di eccellenza, che grazie alla «Generale Custer» hanno conquistato la medaglia d’argento.

Il Golosone: il sogno di Francesco e Matteo

Diplomati entrambi all’alberghiero, Francesco ha seguito corsi di pasticceria e panificazione, mentre Matteo ha conseguito un attestato da barman. I due sono amici di lunga data e un paio di anni fa, dopo un’esperienza lavorativa comune nel mondo della ristorazione, hanno deciso di coronare il sodalizio aprendo una realtà gastronomica ormai rinomata a Vailate e non solo. Da martedì a domenica, i compagni di fornelli preparano piatti consumabili in loco e da asporto. Dalla grande cucina a vista, che affaccia sul locale, arriva il profumo delle pietanze in cottura, fra cui specialità della cucina locale e rivisitazioni dei piatti classici.

