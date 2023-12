Nasconde la droga nel calzino, arrestato 44enne fermato dai carabinieri a Camisano.

Fermato dai carabinieri

Nella mattinata di sabato 23 dicembre i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un cittadino straniero di 44 anni, con precedenti di polizia a carico, residente in provincia di Piacenza, trovato in possesso di cocaina e contanti.

Poco dopo le 11, i militari della Radiomobile, durante il normale servizio di controllo del territorio, a Camisano lungo la SP 591 e hanno fermato un uomo a bordo di un'auto proveniente dalla bergamasca. A insospettire i carabinieri sia la provenienza dell'uomo, che è risultato risiedere a Piacenza, sia il suo nervosismo nonostante fosse risultato in regola con i documenti personali e dell'auto su cui viaggiava.

La droga nascosta nel calzino

A quel punto i militari lo hanno perquisito, controllando anche l’auto, e hanno trovato un calzino che è stato aperto e all’interno conteneva una busta in cellophane con ben 103 grammi di cocaina. Aveva in tasca dei soldi che sono stati sequestrati come anche lo stupefacente. Il 44enne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e accompagnato in caserma a Crema, dive è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Crema in attesa dell’udienza di convalida svolta la mattina del 24 dicembre e conclusa con la convalida dell’atto. Il 44ennne è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in provincia di Piacenza e il rinvio dell’udienza è stato fissato al 17 gennaio 2024.