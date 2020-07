Nasce il gruppo ecologico per ripulire il paese dai rifiuti abbandonati FOTO

E’ nato il gruppo ecologico per ripulire il paese dai rifiuti abbandonati. L’idea, nata dai volontari dell’Auser, è stata ben accolta dall’Amministrazione comunale che ha ringraziato per l’impegno profuso in una nuova iniziativa del tutto green.

Nasce il gruppo ecologico

I volontari si dedicheranno alla pulizia di una zona diversa del paese per un giorno ogni settimana (solitamente il giovedì mattina). Il gruppo, organizzato in collaborazione con l’Assessorato all’ambiente, è composto da una decina di persona che si alternano in questo lavoro, totalmente volontario, con il fine di rendere le strade e le aree verdi del paese più belle e pulite.

Nel verde con il gruppo di cammino

Non solo. L’Auser, da sempre particolarmente attivo in paese, ha proposto un’altra attività anche questa particolarmente apprezzata. Si tratta del “gruppo di cammino” che ha lo scopo di organizzare camminate e piccole escursioni a piedi nella zona del Parco del Serio (solitamente il martedì mattina) con la libera partecipazione dei cittadini. Una bella iniziativa che permette anche a tanti pensionati di uscire di casa e passeggiare all’aria aperta in compagnia, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e del distanziamento interpersonale.

