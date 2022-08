Muore in un incidente in Sardegna, giovedì l'ultimo saluto a Facchi

Si terranno giovedì 18 agosto alle 10 nella chiesa di Santa Margherita i funerali di Leonardo Facchi, il 54enne di Pandino, rimasto vittima di un incidente stradale in Sardegna.

Addio a Leonardo Facchi

Facchi, che si trovava a Guspini in Sardegna, è scomparso venerdì dopo che la moto su cui viaggiava con la compagna Angela Grossi, è stata centrata da una Fiat Panda durante una manovra di svolta. L'auto ha colpito la due ruote facendola finire contro il muro di un'abitazione. Immediato l'intervento dei soccorritori che hanno trasportato Facchi con l'eliambulanza all'ospedale Brotzu di Cagliari. Per il 54enne, però, non c'è stato nulla da fare. Ferita, ma non in pericolo di vita, anche la compagna ancora ricoverata in ospedale.

Giovedì l'ultimo saluto

La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa in paese lasciando tutti senza parole. Facchi, autotrasportatore poi diventato barista insieme al fratello Sergio con cui gestiva il "Caffè dell'angolo" a Vaiano Cremasco era molto conosciuto nel Cremasco. La salma rientrerà domani a Pandino dove verrà allestita la camera ardente nella sala del commiato.

Giovedì alle 10 l'ultimo saluto a Pandino.