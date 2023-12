Mostra i genitali e si masturba per strada: denunciato

Un uomo di 40 anni, di Crema, è stato denunciato in queste ore dai carabinieri della locale stazione dei carabinieri, per atti osceni e molestie ai danni di alcune donne.

Si masturba e mostra i genitali a due donne

Stando a quanto emerso, l'uomo era solito - in particolare gli vengono contestati due distinti episodi avvenuti a novembre di quest'anno - molestare donne mostrando i propri genitali per strada, mentre si dedicava ad atti di autoerotismo. Le indagini, piuttosto brevi, hanno permesso ai carabinieri di accertare i fatti e di dare un volto all'uomo, dopo le segnalazioni arrivate all'Arma in merito al comportamento di questo finora ignoto concittadino.

Il quarantenne dovrà ora rispondere dei reati contestatigli alla Procura della Repubblica di Cremona.