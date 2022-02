Morto in casa, lo trovano i compagni della «Boschiroli»

Agnadello

Il volontario Emilio Calderara è stato rinvenuto ieri mattina, martedì, sul suo divano, senza vita. Aveva 76 anni.

Morto in casa

Non aveva problemi di salute e così martedì mattina, come d’abitudine, i volontari dell’associazione guidata da Giglio Bianchi sono passati in via Garibaldi per chiamarlo e andare insieme a portare i pasti a domicilio alle persone anziane che necessitano del servizio.

Un gruppo affiatato quello del sodalizio, fatto di cittadini sempre pronti a darsi da fare per la comunità, in un modo o nell’altro. Ma questa volta Calderara è mancato all’appello.

"Siamo passati alle 10, abbiamo suonato il campanello ma non ha risposto - ha raccontato Bianchi - allora siamo tornati alle 11, ma nulla. Suo fratello, che abita al piano superiore dello stesso stabile, è sceso a vedere perché non rispondeva e quando è entrato nel suo appartamento lo ha trovato senza vita, seduto sul divano. Non è chiaro se sia mancato la notte prima o la mattina stessa, forse lo ha colpito un infarto"

"Se c'era bisogno non mancava mai"

"Era uno dei primi iscritti del sodalizio, come me - ha ricordato Bianchi - negli ultimi quattro o cinque anni si occupava della consegna dei pasti: una persona abbastanza riservata ma se c’era bisogno non mancava mai».

Il volontario era parente dell’ex sindaco Giovanni Calderara, che è rimasto molto colpito dall’improvviso lutto.

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale giovedì alle 15, poi il feretro sarà tumulato nel cimitero cittadino.

